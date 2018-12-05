شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا صاعق المنافسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - المهاجم صاحب الإمكانيات التهديفية الكبيرة بات عملة نادرة وصعبة فى لعبة كرة القدم، وهو ما تعانى منه مصر فى السنوات الأخيرة، ولكن ما بالك إذا كان اللاعب هدافاً من طراز فريد، بالإضافة إلى كونه صانع ألعاب ماهراً، فربما هو لاعب بمثابة حُلم لكل مدير فنى.

محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح أيسر فريق نادى الزمالك، ظهر متألقاً بشدة مع الفريق هذا الموسم، خاصةً فى المباريات الأخيرة التى تمكن من حسمها لمصلحة الفارس الأبيض.

محمود كهربا يعتلى قائمة لاعبى الدورى الممتاز فى الموسم الجارى الأكثر مساهمة فى الأهداف، حيث سجل 6 أهداف وصنع 5، ليساهم فى 11 هدفاً لفريقه هذا الموسم، متساوياً مع نجم بيراميدز، البرازيلى كينو، والذى ساهم فى 11 هدفاً لفريقه أيضاً بتسجيل 6 وعمل 5 «أسيست»، إلا أن كهربا يبدو متفوقاً على كينو، حيث حقق الدولى المصرى رقمه المميز فى 11 مباراة فقط، بينما جاء البرازيلى فى 13 مباراة.

ويأتى فى المركز الثالث من حيث اللاعبين الأكثر مساهمة فى الأهداف، سواء على مستوى التهديف أو الصناعة، محمود علاء، مدافع الزمالك، بالمساهمة فى 9 أهداف، وهو الرصيد ذاته لكل من السنغالى إبراهيما نداى، نجم دجلة، والإثيوبى شميلس بيكلى، نجم بتروجيت، والإيفوارى رزاق سيسيه نجم الاتحاد السكندرى.

فى الإجمال خاض «كهربا» 167 مباراة مع جميع الأندية التى شارك معها، سجل خلالها 61 هدفا وصنع 27، وحصل على 29 بطاقة صفراء خلال مسيرته الكروية، بالإضافة إلى بطاقة حمراء وحيدة، وبلغت مشاركته من حيث الدقائق بالمستطيل الأخضر 12186 دقيقة.

وعلى المستوى الدولى خاض محمود كهربا 25 مباراة دولية بقميص منتخب مصر الأول ونجح فى تسجيل 3 أهداف، أبرزها هدفه فى شباك المنتخب المغربى، والذى منح الفراعنة بطاقة الترشح لنصف نهائى أمم أفريقيا 2017، ومن ثم فك «نحس» المصريين أمام أسود الأطلس بعد 31 عاماً.

ليبقى كهربا «صاعق المنافسين» وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية فى الوقت الحالى، وهو ما أبرزته لغة الأرقام خلال مشوار اللاعب بالدورى المصرى مع الزمالك فى الموسم الجارى.

