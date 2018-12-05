شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يواصل تحقيق الأرقام القياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركزت الصحف الإنجليزية على الفوز الذى حققه مانشستر سيتى على نظيره واتفورد بنتيجة 2- 1، فى إطار منافسات البريمييرليج، والذى جعل السماوى يبتعد بالصدارة برصيد 41 نقطة، وهو ما يشير إلى تكرار ما حققه الفريق الموسم الماضى بالحصول على بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، فى إنجاز سيُحسب للمدير الفنى، بيب جوارديولا، واللاعبين.

وأشارت تحت عنوان صحيفة «ميرور» الإنجليزية، «سبعة فى القمة»، إلى الفوز السابع على التوالى لمانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى الممتاز، فيما كتبت صحيفة «الجارديان» عن فوز كتيبة «جوارديولا»: «مانشستر سيتى يحاول الابتعاد بالقمة»، أما صحيفة «ديلى إكسبريس» فتناولت فوز مانشستر سيتى بعنوان: «السيتى ينجو من قلق متأخر».

ونجح السيتى فى الحفاظ على سجله بالدورى الإنجليزى دون هزيمة، بعد مرور 15 جولة، وذكر موقع «بليتشر ريبورت» أن مانشستر سيتى حافظ على سجله خالياً من الهزائم بعد مرور 15 مباراة بالمسابقة، للمرة الثالثة فى تاريخه، بعد موسمى 2013/2012 و2018/2017، والثانية للفريق مع المدرب «جوارديولا» بعد الموسم الماضى.

من جانبه، أعرب «جوارديولا» عن سعادته بالفوز الذى حققه اللاعبون، وقال، فى تصريحات نقلها الموقع الرسمى للسيتى: «كانت لدينا الفرصة لقتل المباراة مبكراً بتسجيل هدف ثالث أو رابع، لكننا فرّطنا فيها. نحن نعرف أن ذلك يحدث لأننا فى الدورى الإنجليزى، وهذا ليس بجديد».

وأضاف: «فى الشوط الأول (واتفورد) كان لديه فرصة واحدة فقط، ونحن صنعنا الكثير من الفرص رغم التقدم بهدفين، والسيطرة كانت لصالحنا، حتى بدأنا نفقد الكرات، وأعطينا لهم الفرصة للعودة للمباراة، بالطبع عانينا بعدما سجلوا الهدف الأول لأنه كان يتبقى على اللقاء 10 دقائق، نحن قدمنا أداء جيداً، وكانت مباراة رائعة. ظهرنا بمستوى شرس، واستخلصنا الكثير من الكرات. (فوستر) أنقذ العديد من الكرات الخطرة. فى بعض الأوقات لم نكن بالسرعة المطلوبة فى الهجمات المرتدة».

وعن مباراة تشيلسى المقبلة، قال: «الآن نحاول استعادة لياقتنا مجدداً، والذهاب لمواجهة البلوز فى كامل تركيزنا. نحن نعرف مدى صعوبة اللعب فى ستامفورد بريدج، ولكن يجب علينا أولاً الحصول على الراحة واستعادة عافيتنا».

ونجح الجزائرى، رياض محرز، نجم السيتى، فى مضاعفة أهداف فريقه أمام مضيفه واتفورد، وهزَّ «محرز» شباك الخصم فى الدقيقة 51، ليصل إلى الهدف رقم 6 فى شباك واتفورد، وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات أن واتفورد بات الضحية المفضلة للنجم الجزائرى فى البريمييرليج، كأكثر فريق يستقبل أهدافاً من «محرز».

وتُعتبر هذه المباراة السابعة لـ«محرز» فى الدورى الإنجليزى الممتاز أمام واتفورد، بعدما تقابل أمام الفريق الأصفر 6 مرات سابقة مع ناديه السابق ليستر سيتى، وارتفع رصيد السيتى إلى 41 نقطة، ليستمر فى صدارة جدول ترتيب البريمييرليج، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة فى المركز الحادى عشر.