فيديو| الأهلي يحقق فوز صعب على الجونة ويصعد للمركز العاشر

فاز النادي الأهلي بثنائية مقابل هدف أمام نظيره فريق الجونة، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة المؤجلة بالدوري المصرى الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي النادي الأهلي من أجل الاستحواذ على الكرة والسيطرة على منطقة وسط الملعب، وسط تراجع دفاعي من لاعبي الجونة في محاولة منهم لامتصاص حمى البداية للشياطين الحمر.

أنقذ وليد أزارو مرمى الأهلي من فرصة هدف مؤكد، وذلك بعد تسديدة رأسية من أحمد على لاعب الجونة، نجح أزارو في تشتيت الكرة، ورد ناصر ماهر لاعب الأهلي بتسديدة قوية ولكن تذهب بعيدا عن مرمى الجونة.

ثم نجح محمد نادي لاعب الجونة في الانفراد بمرمى شريف إكرامي، ليسدد الكرة في الشباك معلنا تقدم الجونة بالهدف الأول بالدقيقة 13، حاول وليد أزارو الرد بمحاولة انفراد إثر تمريرة الشيخ ولكنه وقع في مصيدة التسلل.

كاد مصطفى جابر لاعب الجونة أن يحرز هدفا ثانيا لصالح فريقه بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم، واستطاع حارس الجونة التصدي لتسديدة هشام محمد لاعب الأهلي.

تسبب كريم نيدفيد لاعب الأهلي في خروج أحمد مجدى لاعب الجونة مصابا بعد تدخله بشكل عنيف في قدم اللاعب، ثم فشل نيدفيد في استغلال كرة عرضية من ميدو جابر، حيث سدد الكرة بجوار المرمى.

واصل لاعبو الأهلي محاولتهم من أجل البحث عن هدف التعادل، حيث سدد أحمد الشيخ كرة قوية، ولكن تصدى لها بشكل رائع حارس الجونة.

مع انطلاق الشوط الثانى دفع محمد يوسف المدير الفنى لنادي الأهلي بالتبديل الأول بخروج ميدو جابر ونزول وليد سليمان بدلاٌ منه، واصل أحمد الشيخ محاولاته بتهديد مرمى الجونة بتسديدة ولكن ذهبت بعيدا عن الشباك.

مع الدقيقة 68 ، نجح أحمد الشيخ في استغلال كرة عرضية من وليد سليمان، ليسددها في شباك الجونة معلنا تعادل الأهلي بالهدف الأول، وإثر تسديدة من كرة ركنية نجح وليد سليمان في إحراز الهدف الثانى بشباك الجونة بالدقيقة 79 من عمر المباراة.