شكرا لقرائتكم كلوب يكشف سبب اجرائه 7 تعديلات على تشكيل ليفربول أمام بيرنلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الألمانى يورجن كلوب لليفربول أن جودة تشكيل فريقه هى السبب الذى شجعه على إجراء سبعة تغييرات فى مباراة اليوم أمام بيرنلى، والتى انطلقت فى العاشرة إلا الربع مساء فى الجولة الـ15 من الدورى الإنجليزى.

ويحل الريدز ضيفًا على بيرنلى فى ملعب "مورف مور" هذا المساء، حيث يسعى الريدز إلى الوصول للمباراة رقم 15 دون هزيمة هذا الموسم، بعد ثلاثة أيام من فوز ديربى الميرسيسايد على إيفرتون.

وأجاب المدرب عن السؤال حول التغييرات التي أجراها على التشكيلة، قبل المباراة: "هذا أمر طبيعي للغاية في هذه الفترة من الموسم، قلت للاعبين في الاجتماع: لقد أنجزت المهمة الآن لفترة من الوقت، وإذا كان أحدهم قد أخبرني قبل 15 سنة، أنني سوف أقوم بإجراء سبعة تغييرات ولدي فريق مثل هذا، لكنت قد قلت إنه أمر مستحيل تنفيذه. نحن نقوم بذلك لأننا نستطيع، لأن علينا القيام بذلك في وقت ما، ولأن لدينا هؤلاء اللاعبين. الذين يتدربون بجد".

وأضاف كلوب: "لعب لاعبي خط الوسط الكثير من المباريات بالفعل، اضطررنا لتغيير خط الوسط، المنطقة التي تحتاج الكثير من الجهد في الملعب، مشاركة ستوريدج أمر بديهى، مشاركة ديفوك بعد المباراة الأخيرة أمر منطقي، مورينو بدلا من روبرتسون الذي لعب إلى أغلب مباريات الفريق حتى الآن ويحتاج إلى الراحة. كذلك الأمر بالنسبة إلى فاينالدوم، هناك دائما سبب، ولكن، في النهاية، لا يمكنك إجراء تغييرات فقط، يجب أن تتأكد من أنها تغييرات مناسبة، وأن هناك تناغم واضح، خلال أخر حصتين في المران حيث تمكننا من العمل على ذلك قليلاً، بدا الأمر بشكل جيد جدًا، لذلك أنا أتطلع إلى هذه المباراة".