شكرا لقرائتكم مالكوم والحدادى يتصدران تشكيل برشلونة للقاء كولتورال ليونيسا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إرنستو فالفيردى، المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، التشكيل الأساسى الذى يخوض به مواجهة ضيفه كولتورال دى ليونيسا، المقرر إقامته فى العاشرة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "كامب نو"، فى اياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز البارسا بهدف نظيف احرزه المدافع الفرنسى كليمينت لينجليه.

ويخوض البارسا اللقاء فى غياب أغلب عناصره الأساسية، وعل رأسهم ليونيل ميسى، لويس سواريز، خوردى البا، جيرارد بيكيه، وسيرجيو بوسكيتش، بالإضافة إلى التشيلى ارتورو فيدال الذى أصيب بالحمى قبل انطلاق اللقاء.

وجاء تشكيل برشلونة، كاملا كالتالى:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين

خط الدفاع: سيميدو - شاومى - فيرمايلن - ميراندا

خط الوسط: راكيتيتش - دينيس سواريز - الينيا - أوريول بوسكيتش

خط الهجوم: مالكوم - منير الحدادى