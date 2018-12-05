شكرا لقرائتكم مدافع سانت ايتيان يفقد الوعى بعد تعرضه لإصابة قوية.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعرض الصربى نفين سوبوتيتش مدافع سانت ايتيان إلى إصابة قوية خلال مواجهة فريقه الجارية حاليا أمام بوردو، فى الجولة الـ16 من الدورى الفرنسى، والتى انتهى شوطها الأول بالتعادل الإيجابى 1-1.

وغادر سوبوتيتش أرضية الملعب فى الدقيقة 22 من زمن المباراة ليشارك ويليام بدلا منه، حيث لم يستطع إكمال اللقاء، بعدما تعرض لإصابة خطيرة فى رأسه أدت إلى فقدانه الوعى.

ونقل مدافع بوروسيا دورتموند السابق إلى المستشفى بسرعة كبيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية، حيث سالت منه الدماء بعد تصادم قوى فى احدى الكرات المشتركة، وتشير التقارير إلى أن اللاعب لا يزال فاقدا للوعى.