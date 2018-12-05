شكرا لقرائتكم هازارد وموراتا يقودان تشيلسى أمام وولفرهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإيطالى أنطونيو كونتى مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه لمواجهة مضيفه وولفرهامبتون التى ستنطلق فى العاشرة إلا الربع من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "مولينيو" فى الجولة الـ15 من الدورى الإنجليزى. ويحتل البلوز المركز الثالث فى جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بينما وولفرهامبتون فى المركز الـ13 برصيد 16 نقطة. وجاء تشكيل تشيلسى كاملا كالتالى : حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا خط الدفاع: أزبيلكويتا - كريستينسين - روديجر - الونسو خط الوسط: كانتى - الونسو - فابريجاس - لوفتوس-تشيك خط الهجوم: هازارد - موراتا

تشكيل تشيلسى

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