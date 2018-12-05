شكرا لقرائتكم الأهلى يواصل نغمة الانتصارات بالفوز على الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتنص الأهلى أغلى ثلاث نقاط له هذا الموسم بعدما حول تاخره أمام الجونة بهدف فى الشوط الأول إلى الفوز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السلام الدولى والمؤجلة من الجولة السابعة للدورى .

تقدم محمد نادى للجونة فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء ، بعدما انفرد بالكرة بشريف إكرامى حارس الأهلى واودعها الشباك بسهولة ، وتعادل أحمد الشيخ للأهلى فى الدقيقة 68 من عرضية متقنة من الجانب الأيسر لوليد سليمان لعبها البديل مروان محسن برأسه قابلها الشيخ بقدمه فى المرمى على مرتين معلنا عن هدف التعادل للمارد الأحمر .

وفى الدقيقة 79 نجح وليد سليمان من إحراز الهدف الثانى للأهلى من ضربة ركنية سددها اللاعب ترتطم بأحمد على ظهير أيمن الجونة وتدخل مرماه معلنا عن هدف التقدم للقلعة الحمراء .

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 17 نقطة ويعتلى للمركز العاشر بجدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد الجونة عند 16 نقطة فى المركز الخامس عشر .

وقد حاول لاعبو الأهلى من الدقيقة الأول استغلال بداية اللقاء وقاموا ببناء بعض الهجمات ، وفى الدقيقة السادسة بدأ لاعبو الجونة فى بناء الهجمات وصناعة بعض الجمل حتى تحقق لهم ما أرادوا فى الدقيقة 13 معلنا عن هدف السبق .

وعقب إحراز الهدف حاول لاعبو الأهلى الضغط بغية إحراز هدف التعادل ، إلا أن دفاع الجونة المحكم كان بالمرصاد لكافة الكرات الأهلاوية .

وقد أضاع كريم نيدفيد ظهير الأهلى الأيمن اخطر كرة لفريقه فى الدقيقة 32 عندما سدد كرة زميله أيمن أشرف مباشرة بجانب القائم الأيمن لعمر رضوان حارس الجونة .

بعدها يخرج احمد الشناوى مدافع وسط الجونة للإصابة ويحل بدلا منه أحمد الشناوى ، ويقود بعدها ناصر ماهر وأحمد الشيخ ثنائى وسط الأهلى بعض الهجمات إلا أن المغربى وليد ازارو مهاجم الأهلى اختفى تماما وسط أحضان مدافعى الجونة أحمد اوكا ولؤى وائل.

يضغط الأهلى فى الخمس دقائق الأهلى وتضيع منه هدفين مؤكدين بفضل تألق عمر رضوان حارس الأهلى حتى اطلق محمد عادل حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن تقدم أبناء البحر الأحمر بهدف مقابل للاشئ .

الشوط الثانى

اجرى الأهلى تغييره الأول مع بداية الشوط الثانى بنزول وليد سليمان بدلا من ميدو جابر وبالفعل دانت السيطرة للاعبى القلعة الحمراء الذين تفننوا فى إهدار الفرص السهلة قابله استبسال كبير من مدافعى الجونة وحارس مرماهم .

وفى الدقيقة 50 تسديدة قوية من احمد الشيخ تخطئ مرمى الجونة ، وفى الدقيقة 64 يجرى حمادة صدقى المدير الفنى للجونة تغييره الثانى بنزول فادى فريد بدلا من مصطفى جابر ، ثم يحل مروان محسن مهاجم الأهلى بدلا من هشام محمد لزيادة القوة الهجومية للمارد الاحمر

وفى الدقيقة 68 ينجح احمد الشيخ فى استلام كرة داخل منطقة الجزاء من عرضية متقنة لوليد سليمان يضعها فى المرمى معلنا عن هدف التعادل .

وفى الدقيقة 78 يحل محمد عبد الجواد كتغيير ثالث للجونة بدلا من المجتهد إسلام رشدى

بعدها بدقيقة ينجح وليد وسليمان فى إحراز الهدف الثانى للأهلى من ضربة ركنية متقنة يلعبها سليمان مباشرة فى المرمى ترتطم بأحمد على لاعب الجونة وتدخل المرمى .

وفى الدقيقة 82 اجرى الأهلى تغييره الثالث بنزول إسلام محارب بدلا من أحمد الشيخ

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم التشكيل كلاً من:

فى حراسة المرمى عمر رضوان

فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي

فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي

فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.