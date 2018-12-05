شكرا لقرائتكم التعاون يعلن خضوع ريان الموسى إلى عملية جراحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعرض ريان الموسى، لاعب فريق التعاون لقطع في غضروف الركبة الخارجي، يحتاج على إثرها تدخل جراحي، حسبما أفاد النادي صاحب المركز الخامس في ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين يوم الأربعاء.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الموسى، تحت إشراف الدكتور سالم الزهراني ،عن وجود قطع في غضروف الركبة على أن يتحدد موعد الجراحة في الساعات القليلة المقبلة. ومن المقرر أن يخضع ريان إلى فترة علاج وتأهيل قبل عودته للتمارين الجماعية مع بقية زملائه.

يذكر أن الموسى صنع هدفاً واحداً لزملائه في الفريق خلال ست مواجهات شارك خلالها في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

ويحتل التعاون المركز الخامس في ترتيب جدول البطولة برصيد 18 نقطة، حققها من خمسة انتصارات وثلاث تعادلات وهزيمتين.