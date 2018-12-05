شكرا لقرائتكم خبر عن راحة 24 ساعة لنجوم الإسماعيلي قبل السفر للمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح البرازيلي يوسف فييرا المدير الفني للإسماعيلي لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة عقب تخطي عقبة بطل بوروندي والتأهل لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا بمجموع المباراتين 1/3 ويستعد الإسماعيلي للسفر للمغرب صباح بعد غد الجمعة تمهيدًا لملاقاة الرجاء المغربي المقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الستة عشر للبطولة العربية علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي على استاد الإسماعيلية. وضرب الدراويش موعدًا لملاقاة القطن الكاميروني لدور الـ32 لدوري الأبطال الأفريقي.

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