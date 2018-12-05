شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مدرج جماهير الأهلي في ملعب السلام.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر العشرات من جماهير الأهلي مدرج الدرجة الثانية، خلال مواجهة الفريق الأحمر والجونة، المقامة حاليًا علي ملعب السلام. وانتقلت الجماهير الحمراء لمدرج الدرجة الأولي تفاديًا للأمطار الغزيرة التي تهطل علي ملعب السلام في الوقت الحالي. ويواجه الأهلي الجونة حاليًا علي ملعب السلام في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

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