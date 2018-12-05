شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الإسماعيلى والقطن الكاميرونى بدورى الأبطال الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب الإسماعيلى موعدًا مع القطن الكاميرونى فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا بعدما نجح فى تخطى فريق ماسينجر بطل بورندى بالفوز ذهابا وإيابا بنتيجة 3/1 فى الجولة التمهيدية لدورى الأبطال.

ومن المقرر أن يلتقى الإسماعيلى أمام القطن فى لقاء الذهاب أحد أيام 14 أو 15 او 16 ديسمبر الجارى، على أن يكون لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر .

كان الإسماعيلى قد فاز اليوم على ماسينجر بطل بورندى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جرت بينهما باستاد الإسماعيلية .