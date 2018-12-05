شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاتة يعود لمنصب مدير الكرة بنادي النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد الطويلة، رئيس نادى نجوم إف سى، عودة كريم حسن شحاتة لمنصب مدير الكرة بالفريق الكروي الأول، بعد الجلسة التي عقدت مساء اليوم، الأربعاء، في حضور أحمد سامي المدير الفني للفريق.

أضاف الطويلة فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن كريم شحاتة لم تنقطع علاقته مع نادى النجوم، وغيابه فى الفترة الماضية كان لظروف خاصة، وبعد أن تم تعديلها عاد ليباشر عمله بانتظام مرة أخرى.

تابع رئيس نادى النجوم، أن كريم شحاتة سيكون إضافة قوية فى الجهاز المعاون لأحمد سامى، لافتًا إلى أنه سيعقد جلسة خلال الأسبوع المقبل مع المدير الفنى وشادى الطويلة المشرف العام لتحديد كل الصفقات التى يحتاجها الفريق فى انتقالات يناير المقبل.

ويستعد النجوم صاحب المركز الـ 12 برصيد 16 نقطة لمواجهة إنبى يوم 12 من الشهر الجارى على استاد بترو سبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.