شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مهدى سليمان يرفض الاستسلام للدكة بالتدريبات فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المهدى سليمان حارس مرمى فريق بيراميدز، تدريبات بدنية شاقة منفردة فى صالة الجيمانيزيوم، فى إطار استعداد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الإثنين المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن مواجهات الأسبوع الـ 17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتولى المهدى سليمان حراسة مرمى فريق بيراميدز فى بداية الدورى، حتى تماثل أحمد الشناوى للشفاء، ليصبح بعدها الحارس الأول لفريقه، لاسيما وأن المهدى قدم مستوى مميز جدًا خلال ظهوره مع فريقه.