شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي: "بيب بيب وليد زى الخطيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات ملعب السلام لوليد سليمان صانع ألعاب الفريق، بعد إحرازه هدف التقدم لفريقه أمام الجونة في المواجهة التى جمعتهما اليوم وفاز فيها الأحمر بهدفين لهدف. وهتفت جماهير الأهلي لوليد سليمان قائلة: "بيب بيب بيب وليد زي الخطيب" في إشارة لتشابه أداء حاوي الأهلي مع طريقة لعب محمود الخطيب رئيس النادي الحالي ولاعبه الأسطوري السابق. وفاز الأهلي على الجونة 1/2 علي ملعب السلام في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام.

شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي: "بيب بيب وليد زى الخطيب" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .