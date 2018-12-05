شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يزاحم بيراميدز ويعرض 50 مليون جنيه لضم تراورى ووحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو النادي الأهلي في منافسة مشتعلة مع نظرائهم في بيراميدز من أجل التعاقد مع إيريك تراوري لاعب وسط المهاجم.

وقدم الأهلي عرضًا لضم الثنائي محمود وحيد وإيريك تراوري مقابل ٥٠ مليون جنيه جنيه بينما قدم بيراميدز نفس المبلغ لضم تراوري فقط.

ورغم أن عرض بيراميدز هو الأعلي ماليًا إلا أن الأهلي هو الأقرب لحسم الصفقة في ظل رغبة الثنائي في ارتداء القميص الأحمر وتفضيله عن اللعب لبيراميدز.

وعقد مسئولو بيراميدز جلسة مع مسئولي النادي الفيومي اليوم لإنهاء إجراءات الصفقة لكن غياب اللاعبين وعدم حسم الأمور المالية عطل حسم الصفقة في الوقت الذي يتواصل فيه مسئولي الأهلي مع نظرائهم في المقاصة لخطف الثنائي ومنع انتقال تراوري لبيراميدز.