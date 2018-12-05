شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل يتأهل لدور الـ16 ببطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل مصطفى عسل، لاعب النادي الأهلي للإسكواش، إلى دور الـ 16 من بطولة بلاك بول المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبه على نظيره الإنجليزي ديكلان جيمس، في مباراة ماراثونية امتدت لخمس أشواط واستغرقت 89 دقيقة، قبل أن تنتهي بفوز عسل بنتيجة 3/2. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 15-13, 4-11, 3-11, 12-10, 11-8 ولحق لاعب النادي الأهلي بـ6 مصريين في ثمن النهائي حيث تأهل إلى دور الـ16 كل من محمد الشوربجي المصنف الأول عالميا، علي فرج المصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الرابع، كريم عبد الجواد ومحمد أبو الغار المصنفين التاسع والعاشر على الترتيب وعمر مسعد .

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