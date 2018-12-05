شكرا لقرائتكم 30 دقيقة الجونة يتقدم بهدف على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول لاعبو الأهلى إدراك هدف التعادل أمام الجونة بعد مرور 30 دقيقة من المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع ومازالت النتيجة تشير لتقدم الجونة بهدف .

أحرز الهدف محمد نادى فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء ، بعدما انفرد بالكرة بشريف إكرامى حارس الأهلى واودعها الشباك بسهولة .

وقد حاول لاعبو الأهلى من الدقيقة الأول استغلال بداية اللقاء وقاموا ببناء بعض الهجمات ، وفى الدقيقة السادسة بدأ لاعبو الجونة فى بناء الهجمات وصناعة بعض الجمل حتى تحقق لهم ما أرادوا فى الدقيقة 13 معلنا عن هدف السبق .

وعقب إحراز الهدف حاول لاعبو الأهلى الضغط بغية إحراز هدف التعادل ، إلا أن دفاع الجونة المحكم كان بالمرصاد لكافة الكرات الأهلاوية .

وضم التشكيل كلاً من

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم التشكيل كلاً من:

فى حراسة المرمى عمر رضوان

فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي

فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي

فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

ويحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.