شكرا لقرائتكم عماد متعب : لابد أن يبتعد وليد أزارو عن ما يتداول خلال وسائل الاعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الاهلى السابق، أن وليد أزارو مهاجم الفريق الاحمر سنه صغير ولابد أن يبتعد عن ما يتداول خلال وسائل الاعلام خلال الفترة القادمة .

وطلب عماد متعب خلال تصريحات لقناة أون سبورت ، من محمد يوسف المدير الفنى لفريق الاهلى منح الثقة للمهاجم وليد أزارو خلال المباريات المقبلة والبداية من مباراة اليوم أمام فريق الجونة بعد ابتعاد اللاعب عن التهديف خلال المباريات السابقة .

وأوضح عماد متعب أن الفترة التى يغيب فيها المهاجم عن التهديف تعد من أصعب الفترات خلال تواجده داخل المستطيل الاخضر وهذا الامر مر به خلال مشاركته ببطولة الامم الافريقية 2008 حيث لم يتمكن خلالها من تسجيل أى هدف والمشاركة اساسا بجميع مباريات البطولة .

يواجه فريق الكرة الأول بالأهلى نظيره الجونة على استاد السلام، مع دقات الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام، التى تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر باللعب فى دورى أبطال أفريقيا 2018، وهى البطولة التى انتهت بخسارة الفريق الأحمر للدور النهائى على يد الترجى التونسي.