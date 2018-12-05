شكرا لقرائتكم منتخب الشباب يدرس المشاركة في دورة ودية بالإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب منتخب 2001 بقيادة ربيع ياسين من المشاركة فى دورة ودية بدبى خلال شهر مارس المقبل فى إطار الإستعداد لخوض تصفيات كأس أمم أفريقيا 2020. وينتظر منتخب ربيع ياسين معرفة المنتخبات المشاركة فى بطولة دبى من خلال مخاطبات بين الاتحادين. كما يجهز اتحاد الكرة لإستضافة دورة ودية فى أبريل المقبل بمشاركة دول شمال أفريقيا مثل المغرب و الجزائر و تونس و ليبيا و موريتانيا.

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