شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى: الواحد لو تعامل مع الناس على قد عقلها هيمشى يوزع مصاصات وبلالين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت العلاقة بين النادى الإسماعيلى وحارس مرمى الفريق عصام الحضرى على طريق مسدود، وذلك بعد الأزمات التى نشبت بين اللاعب وفريقه مؤخرًا.

عصام الحضرى كان قد تخلف عن حضور جلسة التحقيق الأولى التى كان مقررًا لها السبت الماضى مع الإدارة القانونية للنادى الاسماعيلى، وتم تحديد جلسة تحقيق أخرى السبت المقبل.

جماهير الإسماعيلى هاجت اليوم اللاعب فى مبارتهم الأفريقية، ليتخذ الحضرى رد فعل مختلف على تويتر، حيث كتب "الواحد لو اتعامل مع الناس على قد عقلها هيمشى يوزع مصاصات وبلالين على خلق الله "