شكرا لقرائتكم خبر عن أزارو والشيخ يدخلان في مشادة مع لاعبي الجونة بعد انتهاء الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثنائي وليد أزارو وأحمد الشيخ لاعبا الأهلي في مشادة مع لاعبي الجونة بعد انتهاء الشوط الأول في مواجهة الفريقين المقامة حاليًا علي ملعب السلام. وتدخل باقي لاعبي الفريقين وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لإنهاء الأزمة قبل تفاقمها. ويواجه الأهلي الجونة حاليًا علي ملعب السلام في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدوري العام ويتقدم الجونة بهدف محمد نادى .

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