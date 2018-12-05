شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نصيحة عماد متعب لـ"أزارو" قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب مهاجم الأهلى السابق، أن وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر سنه صغير ولابد أن يبتعد عما يتداول خلال وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وطلب عماد متعب خلال تصريحات لقناة ON sport، من محمد يوسف المدير الفنى لفريق الأهلى منح الثقة للمهاجم وليد أزارو خلال المباريات المقبلة والبداية من مباراة اليوم أمام فريق الجونة بعد ابتعاد اللاعب عن التهديف خلال المباريات السابقة .

وأوضح عماد متعب أن الفترة التى يغيب فيها المهاجم عن التهديف تعد من أصعب الفترات خلال تواجده داخل المستطيل الأخضر وهذا الأمر مر به خلال مشاركته ببطولة الأمم الأفريقية 2008 حيث لم يتمكن خلالها من تسجيل أى هدف والمشاركة أساسًا بجميع مباريات البطولة .

يواجه فريق الكرة الأول بالأهلى نظيره الجونة على استاد السلام، مع دقات الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى العام، التى تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر باللعب فى دورى أبطال أفريقيا 2018، وهى البطولة التى انتهت بخسارة الفريق الأحمر للدور النهائى على يد الترجى التونسي.