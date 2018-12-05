شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. الجونة يتقدم على الأهلى بهدف نادى.. (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الجونة فى إنهاء الشوط الأول متقدمًا على الأهلى بهدف مقابل لا شىء فى المباراة المقامة بينهما باستاد السلام الدولى فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع للدورى.

أحرز الهدف محمد نادى فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء، بعدما انفرد بالكرة بشريف إكرامى حارس الأهلى وأودعها الشباك بسهولة.

وقد حاول لاعبو الأهلى من الدقيقة الأول استغلال بداية اللقاء وقاموا ببناء بعض الهجمات، وفى الدقيقة السادسة بدأ لاعبو الجونة فى بناء الهجمات وصناعة بعض الجمل حتى تحقق لهم ما أرادوا فى الدقيقة 13 معلنًا عن هدف السبق .

وعقب إحراز الهدف حاول لاعبو الأهلى الضغط بغية إحراز هدف التعادل، إلا أن دفاع الجونة المحكم كان بالمرصاد لكل الكرات الأهلاوية.

وقد أضاع كريم نيدفيد ظهير الأهلى الأيمن أخطر كرة لفريقه فى الدقيقة 32 عندما سدد كرة زميله أيمن أشرف مباشرة بجانب القائم الأيمن لعمر رضوان حارس الجونة.

بعدها يخرج أحمد الشناوى مدافع وسط الجونة للإصابة ويحل بدلاً منه أحمد الشناوى، ويقود بعدها ناصر ماهر وأحمد الشيخ ثنائى وسط الأهلى بعض الهجمات إلا أن المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى اختفى تماما وسط أحضان مدافعى الجونة أحمد اوكا ولؤى وائل.

يضغط الأهلى فى الخمس دقائق الأهلى وتضيع منه هدفين مؤكدين بفضل تألق عمر رضوان حارس الأهلى حتى اطلق محمد عادل حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا عن تقدم أبناء البحر الأحمر بهدف مقابل لا شىء.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من:

فى حراسة المرمى عمر رضوان

فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي

فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي

فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

وجاء الجونة بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.