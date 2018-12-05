شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. عبد الرحمن مجدى يضيف هدف الإسماعيلى الثانى فى شباك بطل بوروندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز عبد الرحمن مجدى لاعب الإسماعيلى الهدف الثانى لفريقه فى شباك ماسيجير البوروندى، بالدقيقة 65 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على ستاد الإسماعيلية ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة 2 / 1 للدراويش حتى الأن.

أحرز عماد حمدى لاعب الإسماعيلى، هدف التقدم لفريقه فى شباك ماسيجير البوروندى، من ضربة رأس فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز الفريق البوروندى هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 42.

وكان الإسماعيلى حقق الفوز على بطل بوروندى بهدف دون رد فى مباراة الذهاب.