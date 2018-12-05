شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس الجونة يتصدى لهدف محقق للأهلى من رأسية أزارو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى عمر رضوان حارس مرمى الجونة، لهدف محقق للأهلى بعد تسديدة من المغربى وليد أزارو، ثم ارتدت لناصر ماهر الذى سددها فى يد الحارس، وذلك فى الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وأحرز محمد نادى هدف التقدم للجونة فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من..

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من..

فى حراسة المرمى عمر رضوان

فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي

فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي

فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

وجاء الجونة بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.