شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد نادى يحرز هدف الجونة الأول فى شباك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد نادى، لاعب الجونة، هدف التقدم لفريقه فى شباك الأهلى، بالدقيقة 13 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

وضم تشكيل الجونة كلاً من..

فى حراسة المرمى عمر رضوان

فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي

فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي

فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

ويحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.