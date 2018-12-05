لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:
يلتقي الأهلي نظيره الجونة في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء ضمن مؤجلات الجولة السابعة من بطولة الدوري.
ومن جانبه، أعلن محمد يوسف، المدير الفني للأهلي تشكيله الذي جاء كالتالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - سعد الدين سمير - أحمد علاء - كريم نيدفيد.
خط الوسط الدفاعي: هشام محمد - عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر.
خط الهجوم: وليد أزارو.
وتواجد بين البدلاء: علي لطفي، ساليف كوليبالي، إسلام محارب، مؤمن زكريا، مروان محسن، باسم علي، وليد سليمان.
وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول مع انطلاقه:
الدقيقة 10: أول ركلة ركنية للجونة بعد سيطرة نسبية في أول اللقاء.
الدقيقة 12: تصويبة ناصر ماهر تمر بجوار القائم الأيمن للجونة.
الدقيقة 13: محمد نادي يُسجل هدف الأهلي الأول.
الدقيقة 19: تصويبة مصطفى جابر كادت أن تُباغت مرمى إكرامي بهدف ثاني بعد اصطدامها بقدم أحمد علاء المدافع.
الدقيقة 20: تنفيذ الركلة الركنية وإكرامي يخرجها عن منطقة جزائه.
الدقيقة 26: عمر رضوان حارس الجونة يتصدى لتصويبة هشام محمد.
الدقيقة 32: تصويبة كريم نيدفيد من داخل منطقة جزاء الجونة تسكن الشباك من الخارج.
الدقيقة 36: جاتوش مدافع يُخرج عرضية ميدو جابر لركنية.
الدقيقة 40: تصويبة عمرو السولية تمر أعلى عارضة عمر رضوان.
الدقيقة 46: عمر رضوان يتألق وينقذ رأسية أزارو ومتابعة ناصر ماهر.
انتهاء الشوط الأول.
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