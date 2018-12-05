أمير مرتضى: لم نزاحم الأهلي في صفقته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن سياسية الدخول في صراع مع الأهلي لخطف لاعبين والتعاقد معهم أصبحت غير متواجدة حاليًا داخل القلعة البيضاء، مشددًا على أن ناديه يبحث عن احتياجاته فقط ولا يدخل في صرعات على لاعبين.

وأوضح المشرف العام، في تصريحات أوردها موقع ناديه الرسمي، أن الزمالك لم يدخل نهائيًا في أى مفاوضات مع اللاعب محمد محمود، موضحا أن ماجد سامي رئيس دجلة عرض اللاعب على الزمالك للحصول على خدماته.

وأشار أمير مرتضى، أن رئيس دجله كشف له عن مفاوضات الأهلى مع اللاعب محمد محمود وطلب الدخول في مفاوضات لضم اللاعب لكن رفضوا لعدم الاحتياج له .

وأكد المشرف العام، أن الزمالك يتواجد فيه بمركز محمد محمود كلاً من طارق حامد ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز، مبديًا دهشته من محاولات البعض الزج باسم الزمالك في صفقات الأهلي وهو أمر لم يحدث.