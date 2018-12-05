المقاصة لمصراوي: بيراميدز حسم صفقة إيريك تراوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال مصدر داخل مصر المقاصة، إن بيراميدز نجح في حسم صفقة إيريك تراوري، لاعب الفريق مقابل ٣ مليون يورو خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة الخليج 365 إلى أن بيراميدز حصل على توقيع اللاعب وسيتم الإعلان الرسمي خلال ساعات:"بيراميدز كان أكبر عرض من الناحية المالية عن الأهلي والزمالك".

وأوضح المصدر ذاته‘ إلى أن الصفقة لم تشكل دخول أي لاعبين من بيراميدز إلى المقاصة.

الجدير بالذكر أن المقاصة تلقى عرضًا رسميًا من الأهلي لضم تراوري ومحمود وحيد.