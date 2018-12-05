الترجي يغلق باب الانتقال للأهلي في وجه فرانك كوم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

أكد وليد العارم عضو مجلس إدارة نادي الترجي التونسي، عدم وجود نية من جانب إدارة ناديه في التفريط في أي لاعب خلال الفترة المقبلة وعلي رأسهم فرانك كوم.

وقال العارم ،في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، أن الترجي لن يستغنى عن أي لاعب في الوقت الراهن نظرًا لرغبته في المنافسة على البطولات المحلية والبطولة الأفريقية خلال عام 2019 الذي سيحتفل فيه النادي بمئويته.

وكان كوم نفى وجود أي مفاوضات من جانب الأهلي، في الوقت الذي رحب فيه بالانتقال إلى القلعة الحمراء في حال تلقيه عرضًا رسميًا.

يذكر أن اللاعب الكاميروني كان أحد العناصر الأساسية التي ساهمت في تتويج الترجي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام، على حساب الأهلي، الذي يعاني من النتائج المهتزة في الفترة الأخيرة ويرغب في تعزيز صفوفه من أجل المنافسة على لقب دوري الأبطال في نسخته الجديدة.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر (الثالث من القاع) في ترتيب الدوري المصري حاليا، قبل لقائه مع ضيفه الجونة، برصيد 14 نقطة من ثماني مباريات، ومازال يمتلك ثماني مباريات مؤجلة بالبطولة.