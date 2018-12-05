الإسماعيلي يتخطى الدور التمهيدي لدوري الأبطال.. ويلاقي القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- محمد مصطفى:
حقق الإسماعيلي فوزًا على حساب لو ميساجير نجوزي البوروندي، بهدفين مقابل هدف وحيد، في إياب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا، على ستاد الإسماعيلية.
مباراة الذهاب في بوروندي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه طارق طه.
وخاض الإسماعيلي المباراة بالتشكيل التالي: محمد فوزي، وباهر المحمدي، ومحمد مجدي، ومحمود متولي، وطارق طه، وعبدالرحمن مجدي، ونادر رمضان، وحسني عبدربه، وعماد حمدي، وكريستوفر مندوجا، ولسعد الجزيري.
أحرز هدفي الإسماعيلي اللاعب عماد حمدي من رأسية رائعة في الدقيقة 33، وعبدالرحمن مجدي في الدقيقة 64، فيما أحرز هدف الضيوف "سيدروك رافي" في الدقيقة 44 من ضربة جزاء.
ويلتقي الإسماعيلي في دور الـ32 أمام القطن الكاميروني.
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