رياضة | المديرالفني للمنيا : مواجهة ناصر ملوي صعبة ونسعى للمكسب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المديرالفني للمنيا : مواجهة ناصر ملوي صعبة ونسعى للمكسب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد خالد القماش المدير الفني للمنيا على صعوبة مباراة فريقة أمام مركز شباب ناصر ملوي بدوري الممتاز "ب" مشيراً أنها لقاء ديربي من نوع خاص.
وأعرب القماش عن سعادتة بالإنتصار الأخير على فريق الوليدية، مما يزيد من ثقة لاعبية خلال المواجهة المقبلة.
وتمنى المدير الفني للفريق المنياوي التوفيق خلال المرحلة المقبلة، وعودة فريقة للصدارة، من أجل الصعود إلى الدوري الممتاز.
وإختتم القماش تصريحاتة بانة لا يوجد فارق بين أي لاعب داخل الملعب، وخارج، مشيداً بروح وحماس لاعبي فريق المنيا خلال المرحلة الحالية.
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