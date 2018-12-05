رياضة | الجهاز الفني للأهلي يعترض على محمد عادل حكم مباراته أمام الجونة

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قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالاعتراض على قرارات محمد عادل حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الجونة. وفي الدقيقة ٣٣ وبعد احتساب عادل ركلة حرة لصالح إسلام رشدي قام الجهاز الفني بالاعتراض عليه، بعدما رفض احتساب ركلة حرة في كرة لناصر ماهر قبلها. ويتأخر الأهلي أمام الجونة بهدف لمحمد نادي.

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