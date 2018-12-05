رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

تقام مباراة بيرنلى وليفربول فى الجولة الخامسة عشر من البريمير ليج يوم الأربعاء 5/12/2018، وتنطلق المباراة فى الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 22:45 بتوقيت السعودية الدولى، وفى تمام الساعة 19:45 بتوقيت الدولى لغرينتش.القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلى

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنادي ليفربول مواجهة جديدة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الاربعاء الموافق الخامس من شهر ديسمبر لعام 2018 ميلاديا ، حيث يلتقي ليفربول امام نظيره بيرنلي في العاشرة الا الربع مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر الا الربع مساء بتوقيت مكة المكرمة ، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء 5-12-2018 في الدوري الانجليزي الممتاز.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش

يحل فريق ليفربول ضيفا على ملعب تيرف مور معقل فريق بيرنلي، في مباراة اليوم الصعبة، حيث يبحث الريدز عن تحقيق ثلاث نقاط جديدة، مستغلا المستوى الرائع في الفترة الاخيرة وتحقيق فوز غالي في الجولة الاخيرة على فريق إيفرتون في ديربي شمال لندن في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بهدف اوريجي، ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد ستة وثلاثين نقطة جمعها من 11 فوز و3 تعادلات ولم يتلقى اي هزيمة حتى الان، كما يسعى المصري محمد صلاح لمواصلة التالق مع الريدز حيث ياتي في المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق برصيد سبعة أهداف، ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل حصد النقاط الثلاث، ومواصلة ملاحقة مانشستر السيتي المتصدر برصيد 38 نقطة، مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء 5-12-2018.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم | مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر | سوبر كورة | كورة اون لاين | بين ماتش