رياضة | هازارد .. الاوفر حظًا للقدوم إلى ريال مدريد وهذا هو المقابل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد .. الاوفر حظًا للقدوم إلى ريال مدريد وهذا هو المقابل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي الانجليزي، هو الأوفر حظاً للوصول إلى ريال مدريد في الموسم المقبل. ووفقًأ لما ذكرته "أوندا مدريد" فإن الإتفاق بين نادي ريال مدريد وبين اللاعب البلجيكي مُكتمل. ومن المنتظر أن تلك الصفقة سوف تكلف خزينة الملكي 100 مليون يورو، بالإضافة إلى لاعب، وهناك اسمين على الطاولة وهم: ماتيو كوفاسيتش الذي يقضي فترة إعارة مع تشيلسي، أو ماركو أسينسيو.

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