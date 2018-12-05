رياضة | كول كورة لايف| مشاهدة مباراة برشلونة وكولتورال ديبورتيفا بث مباشر 5-12-2018 كاس اسبانيا متابعة (Messi)| يلا شوت لايف HD

يلتقي فريق برشلونة مع نظيره كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، مساء الأربعاء، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب كامب نو.

وحقق برشلونة فوزا صعبا في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله اللاعب الفرنسي كليمونت لينجليت في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

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موعد مباراة برشلونة وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا في الكأس

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت جرينيتش، 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا في الكأس

تذاع المباراة في عبر شاشة beIN SPORTS HD 3، beIN SPORTS MAX 4 HD.

حكم مباراة برشلونة وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا في الكأس

الحكم: ألبيرتو أونديانو مالينكو.

معلق مباراة برشلونة وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا في الكأس

المعلق القطري يوسف سيف.

تشكيل برشلونة المتوقع:

حراسة المرمى: ياسبر سيليسين.

المدافعون: خوان ميراندا - توماس فيرمايلين - تشومي - نيلسون سيميدو.

لاعبو الوسط: ريكاردو بويج - إيفان راكيتيتش - كارلس ألينيا.

المهاجمون: دينيس سواريز - منير الحدادي – مالكوم.

ملعب مباراة برشلونة وكولتورال ديبورتيفا ليونيسا في الكأس

يستضيف ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني مباراة العودة بين الفريقين، ويتسع الملعب إلى ما يقرب من 98 ألف متفرج، ومن المتوقع أن يشهد الفريق الكتالوني مساندة كبيرة من جماهيره.