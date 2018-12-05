رياضة | تويتر: محمد صلاح الأكثر تداولا في مصر خلال 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تويتر: محمد صلاح الأكثر تداولا في مصر خلال 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الأربعاء، بعض الأحداث البارزة في عام 2018 والأكثر تداولًا على الشبكة الاجتماعية في الشرق الأوسط.
وكشف موقع تويتر عن أسماء اللاعبين الأكثر ذكرًا وتداولًا بين المتابعين عبر الموقع وهو ما يعني الأسماء التي بحث عنها رواد التواصل بشكل كثيف لكن تويتر لم يذكر العدد بالأرقام.
وكان هؤلاء اللاعبين هم الأكثر ذكرًا في تويتر مصر لعام 2018 بالترتيب:
1- محمد صلاح
2 أحمد حسام ميدو
3- أحمد فتحي
4- أحمد حجازي
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