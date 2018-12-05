رياضة | مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 في الدوري الانجليزي

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مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 في الدوري الانجليزي

بيرنلي يعيش كابوسا هذا الموسم ويسعى لحصد نقاط المباراة اليوم من أجل اتخاذ خطوة حقيقية للخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق حيث يحتل بيرنلي المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط فقط من 14 مباراة وسيتسلح الفريق بعاملي الأرض والجمهور اليوم في مواجهته الصعبة أمام الريدز، شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بيرنلي اليوم الأربعاء 5-12-2018.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 في الدوري الانجليزي

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة فريقه في مباراة اليوم ويسعى نجم الريدز وهداف البريميرليج في العام الماضي، لانتزاع صدارة هدافي البريميرليج وتسجيل هدفين في مباراة اليوم ولم يتم حتى الآن تحديد موقف ماني بشكل نهائي من خوض اللقاء بعد تعرضه للإصابة في مباراة إيفرتون الأخيرة، وتنقل لايف بث مباشر مباراة ليفربول امام بيرنلي في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الأربعاء عبر قناة بي ان سبورت beIN SPORTS HD 1 في بث حي ولايف، رابط hd مشاهدة مباراة ليفربول امام بيرنلي بث مباشر اليوم الأربعاء بدون تقطيع في الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 5-12-2018 في الدوري الانجليزي