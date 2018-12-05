تشيلسي يبدأ المفاوضات مع ريال مدريد لضم كوفاسيتش رسميا

بعد مستواه المميز هذا الموسم مع تشيلسي الإنجليزي، يرغب البلوز في ضم لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش رسمياً.

كوفاسيتش انتقل إلى تشيلسي مع بداية الموسم الجاري قادماً من ريال مدريد، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع إمكانية الشراء.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أفادت بأن تشيلسي سيتفاوض مع ريال مدريد لضم اللاعب بشكل دائم، بعد انتهاء اعارته بنهاية الموسم الجاري.

صاحب الـ24 عاماً، تألق مع تشيلسي هذا الموسم تحت قيادة المدرب ماوريسيو ساري، ولعب دوراً هاماً في وسط الملعب بجانب نجولو كانتي والإيطالي جورجينيو.

ريال مدريد لم يكن متأثراً بمستوى اللاعب في كأس العالم، لذلك لم يحافظ عليه وتركه إلى تشيلسي على سبيل الإعارة، مما قد يجعل النادي الملكي أن يوافق على بيعه نهائياً.

كوفاسيتش شارك مع ساري في 17 مباراة هذا الموسم بجميع البطولات، وأصبح يشارك بصفة أساسية، بعد ثلاث سنوات مع ريال مدريد لم يتم الاعتماد عليه بشكل كبير.

النادي الإسباني حصل على خدمات كوفاسيتش من انتر في عام 2015، مقابل 27 مليون جنية إسترليني، قبل ان يدخل في صفقة انتقال حارس تشيلسي كورتوا لريال مدريد الصيف الماضي.

الصحيفة الإنجليزية، اكدت بأن تشيلسي سيواجه منافسة من جاره اللندني توتنهام، للحصول على كوفاسيتش، مع احتمالية خروج موسى ديمبلي من سبيرز.

وكانت تقارير اسبانية، أفادت بأن اللاعب الكرواتي قد يكون ضمن صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد، في ظل سعي النادي الملكي لضم النجم البلجيكي "طالع التفاصيل من هنا".