أزارو يقود الأهلي أمام الجونة في الدوري المصري

أعلن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، مساء اليوم الاربعاء على ملعب السلام.

ويتواجه الفريقان في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز. الاهلى يحتل المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة، فيما يأتي الجونة بالمرتبة الحادية عشر برصيد 16 نقطة. تشكيل الاهلي لمباراة الجونة اليوم حراسة المرمى : شريف إكرامي خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر خط الهجوم : وليد أزارو. بدلاء الأهلي أمام الجونة ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كوليبالي وإسلام محارب ومؤمن زكريا وعلي لطفي ووليد سليمان ومروان محسن وباسم علي. يذكر ان الاهلى يسعى لتحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار على بتروجيت بهدف نظيف سجله أحمد الشيخ، في المباراة التى أقيمت بينهما على استاد الجيش بالسويس.

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