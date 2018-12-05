تعرف علي تشكيل الأهلي أمام الجونة بالدوري

أعلن الجهاز الفني للأهلي، بقيادة المدير الفني المؤقت محمد يوسف عن تشكيل الفريق لمباراة الجونة المؤجلة من الجولة السابعة بالدوري ، والمقرر لها اليوم الأربعاء على استاد السلام.

وتشهد المباراة تواجد وليد سليمان على مقاعد البدلاء فيما يشارك بدلًا منه ميدو جابر، وفي نفس الوقت عاد لقائدة الفريق ساليف كوليبالي.

استمر أحمد علاء في المشاركة أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي، وحافظ كريم نيدفيد على الظهور في دور المدافع الأيمن.

وتكون التشكيل من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف – سعد الدين سمير – أحمد علاء – كريم نيدفيد.

خط الوسط الدفاعي: هشام محمد – عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: ميدو جابر – أحمد الشيخ – ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وتواجد بين البدلاء: علي لطفي، ساليف كوليبالي، إسلام محارب، مؤمن زكريا، مروان محسن، باسم علي، وليد سليمان.

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