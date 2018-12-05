شكرا لقرائتكم تقارير.. كافانى يقترب من العودة لنابولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت تقارير صحفية فرنسية أن الدولي الأوروجواياني ادينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان قد يغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة متجها للدوري الإيطالي من جديد، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه غير سعيد خلال الوقت الحالي في العاصمة الفرنسية.

وأشارت صحفية "ليكيب" الفرنسية إلى أن كافانى قد يعود لصفوف نابولي الإيطالي، إذ يمتلك علاقة رائعة معه كونه كان لاعبا في صفوف فقراء الجنوب قبل أن ينتقل لصفوف الفريق العاصمي عام 2013.

وكان أوريلو دي لورينتس رئيس نادي نابولي قد صرح الشهر الماضي بأنه لا يمانع عودة كافاني مرة أخرى، لكن بشرط تخفيض راتبه رغبة في تسهيل الأمور.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لم يتمكن من التأقلم مع البرازيلي نيما ردا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي في هجوم الباريسي، الأمر الذي يعجل برحيله خلال الفترة المقبلة.

وخاض اللاعب الأوروجواياني 14 مباراة مع الفريق الباريسي، سجل 10 أهداف، وصنع 4 أخرى، بواقع 1.066 دقيقة لعب بمختلف البطولات.

وانتقل اللاعب اللاتيني لصفوف الفريق الباريسي خلال عام 2013 من صفوف فريق نابولي الإيطالي مقابل 65 مليون يورو وذلك بعد تقديمه مستويات رائعة مع فقراء الجنوب.

وفاز لاعب نابولي السابق بتسع عشرة بطولة مع الفريق الباريسي منذ قدومه، لكنه قد فاز ببطولة وحيدة مع نابولي لحساب كأس إيطاليا 2011-2012، قبل مجيئه لفرنسا.