شكرا لقرائتكم تشيلسى يدخل فى مفاوضات مع الريال للتعاقد النهائى مع كوفاسيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادى تشيلسى الإنجليزى دخل فى مفاوضات مع ريال مدريد، من أجل التعاقد بصفة نهائية مع الكرواتى ماتيو كوفاسيتش المعار من النادى الملكى للبلوز هذا الموسم.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تشيلسى يرغب فى التعاقد مع كوفاسيتش، الذى ظهر بمستوى رائع مع الفريق هذا الموسم، حيث شارك فى 17 مباراة منذ بداية الموسم مع المدير الفنى الإيطالى ماوريسيو سارى.

وأشارت الصحيفة أن النادى الملكى لا يمانع رحيل كوفاسيتش، وخاصة بعد ظهور كلا من دانى سيبايوس وماركوس يورينتى بمستوى طيب خلال الفترة الماضية.



كوفاسيتش فى مران تشيلسى

ماتيو كوفاسيتش