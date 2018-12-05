شكرا لقرائتكم ايمن يونس : مباراة الجونة اليوم تعد للاهلى اهم وأصعب من لقاء بتروجيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال ايمن يونس نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ان مباراة الجونة اليوم تعد للاهلى اهم وأصعب من مباراة بتروجيت السابقة التي استطاع الاحمر الفوز بها ، لان الفوز اليوم سيعيد الثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى وسيضعهم على طريق الانتصارات .

واضاف ايمن يونس فى تصريحات لقناة أون سبورت أن خط الوسط في الاهلي "صداع" فى رأس محمد يوسف المدير الفنى للاحمر بسبب البط الشديد بين لاعبيه خاصة فى نقل الهجمات من الوسط للهجوم ، فضلا عن كثرة الإصابات التى تداهم الفريق طوال الوقت .

وكشف يونس أن الجونة يراهن على لاعبه إسلام رشدي الذى يعد المحرك والترمومتر الحقيقى وأخطر اللاعبين على فريق الاهلى .