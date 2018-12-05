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شكرا لقرائتكم التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلى والجونة فى الدورى الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن محمد يوسف المدير الفنى للأهلى، تشكيا فريقه لمواجهة الجونة فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.
ويحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.
ويحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.
وضم تشكيل النادى الأهلى كالتالى..
حراسة المرمى : شريف إكرامي
خط الدفاع : كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف
خط الوسط : عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر
خط الهجوم : وليد أزارو.
بينا جاءت تشكيلة الجونة كالتالي..
عمر رضوان، جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي، جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي، اسلام رشدي، وشيكاتارا
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