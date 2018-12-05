التشكيلة الرسمية لمباراة الأهلى والجونة فى الدورى الممتاز

جدة - عمرو شويل أعلن محمد يوسف المدير الفنى للأهلى، تشكيا فريقه لمواجهة الجونة فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

ويحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.