شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يتأهل لملاقاة القطن الكاميرونى فى أبطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا، على نظيره ماسيجير البوروندى، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات جولة الإياب لدور الــ64 بدورى أبطال أفريقيا.

وكان الإسماعيلى فاز على بطل بوروندى بهدف دون رد فى لقاء الذهاب، لتصبح النتيجة 3 / 1 للدراويش، ويحصد بطاقة التأهل لدور الـ 32 لمواجهة القطن الكميرونى، وستقام مباراة الذهاب فى الإسماعيلية على أن يكون لقاء العودة فى الكاميرون.

شهد اللقاء سيطرة واستحواذ نسبى من الدراويش، ونجح عماد حمدى فى إحراز هدف التقدم لفريقه، من ضربة رأس فى الدقيقة 33 من عمر المباراة، ثم أحرز الفريق البوروندى هدف التعادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 42، ثم أعاد عبد الرحمن مجدى التقدم للإسماعيلى بهدف ثانى فى الدقيقة 65.

بهذه النتيجة تأهل الاسمايعلى لملاقاة القطن الكاميرونى فى المرحلة التالية للبطولة القارية.