شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: خط وسط الأهلى صداع فى رأس يوسف.. ورشدى "رهان" الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن يونس، نجم نادى الزمالك ومنتخب مصر السابق إن مباراة الجونة اليوم تعد للأهلى أهم وأصعب من مباراة بتروجت السابقة التى استطاع الأحمر الفوز بها، لأن الفوز اليوم سيعيد الثقة فى اللاعبين والجهاز الفنى وسيضعهم على طريق الانتصارات .

وأضاف أيمن يونس فى تصريحات لقناة ON sport أن خط الوسط فى الأهلى "صداع" فى رأس محمد يوسف المدير الفنى للأحمر بسبب البطء الشديد بين لاعبيه خاصة فى نقل الهجمات من الوسط للهجوم، فضلاً عن كثرة الإصابات التى تداهم الفريق طوال الوقت .

وكشف يونس عن أن الجونة يراهن على لاعبه إسلام رشدى الذى يعد المحرك والترمومتر الحقيقى وأخطر اللاعبين على فريق الأهلى .