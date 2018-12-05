شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تغرق ملعب السلام قبل مباراة الأهلى والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غرق ملعب السلام فى مياه الأمطار، التى تتساقط حاليًا وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلى والجونة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الأهلى كلاً من

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية - هشام محمد - ميدو جابر - أحمد الشيخ - ناصر ماهر

خط الهجوم: وليد أزارو.

فى حراسة المرمى عمر رضوان فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.

وضم تشكيل الجونة كلاً من

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

ويحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة فى الدورى لم ينتصر إلا فى 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.