شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم الأهلى بـ"شيكاتارا وإسلام رشدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حمادة صدقي، المدير الفني للجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز. وضم التشكيل كلاً من: وضم التشكيل كلاً من: فى حراسة المرمى عمر رضوان فى الدفاع: جوزيف جوناثان، احمد سعيد اوكا، لؤي وائل، احمد علي فى الوسط: جالوش بانوم، مصطفي جابر، احمد مجدي، محمد نادي فى الهجوم: اسلام رشدي، وشيكاتارا.

شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يهاجم الأهلى بـ"شيكاتارا وإسلام رشدى" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .